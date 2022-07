Ford dopé par les trimestriels

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, grimpe avant bourse à Wall Street, au lendemain d'une publication financière particulièrement convaincante. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a annoncé un bénéfice ajusté par action de 68 cents, à comparer à un consensus de 45 cents et un niveau de 13 cents un an plus tôt. Les revenus ont atteint quant à eux 40 milliards de dollars, 16% de mieux que le consensus de marché, contre 26,8 milliards un an auparavant - lorsque les problèmes de supply chain avaient durement affecté la production. Ainsi, le groupe de Dearborn a atomisé le consensus en réalisant une croissance de 50%. Le constructeur maintient ses estimations de bénéfices sur l'année et chercher activement les moyens de compenser la flambée des coûts. L'Ebit ajusté est anticipé entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars, en croissance de 15 à 25%. Le free cash flow ajusté est attendu entre 5,5 et 6,5 milliards.