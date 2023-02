Ford dérape à Wall Street après une perte de 2 milliards de dollars

(Boursier.com) — Ford abandonnait plus de 6% après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication financière trimestrielle. Le constructeur automobile américain a annoncé une perte de 2 milliards de dollars pour l'année et des résultats trimestriels mitigés, évoquant les coûts et systèmes qui ont affecté ses efforts pour devenir une entreprise plus agile. "Notre performance financière du quatrième trimestre et de l'année dernière n'a pas été à la hauteur de notre potentiel", a déclaré le directeur général Jim Farley. "Dire que je suis frustré est un euphémisme", a ajouté le CEO. Le groupe a gagné 1,3 milliard de dollars, ou 32 cents par action, au quatrième trimestre, contre 12,3 milliards de dollars, ou 3,03 dollars par action, il y a un an. Hors éléments ponctuels, la société a gagné 51 cents par action. Les revenus ont augmenté de 17% à 44 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Ford annonce un bénéfice ajusté de 62 cents par action pour des ventes de 41,4 milliards de dollars.