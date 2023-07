Ford dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, a annoncé hier soir pour son deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre 68 cents un an plus tôt et 51 cents de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 45 milliards de dollars, en croissance de 12% en glissement annuel. Le bénéfice net trimestriel a plus que triplé à 1,92 milliard de dollars. L'Ebit ajusté trimestriel a atteint 3,8 milliards contre 3,7 milliards un an avant, soit une marge de 8,4% contre 9,3%. Le management s'est montré confiant, malgré le ralentissement de croissance dans l'électrique. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel avant imposition allant de 11 à 12 milliards de dollars, contre 9 à 11 milliards auparavant. Les pertes avant imposition sur les véhicules électriques devraient quant à elles gonfler à 4,5 milliards de dollars pour l'unité Model e - 50% de plus que prévu.

Jim Farley, directeur général du constructeur, a indiqué un changement important dans la stratégie produit, ralentissant la montée en puissance des véhicules électriques déficitaires et renforçant ses investissements sur les véhicules utilitaires, tout en évoquant des plans pour quadrupler les ventes d'hybrides au cours des cinq prochaines années. Le groupe se montre enthousiaste concernant l'activité à forte marge de Ford Pro (2,4 milliards de profits avant imposition au deuxième trimestre pour 15,3% de marge d'Ebit). Ford prévoit aussi de quadrupler les ventes d'hybrides essence-électricité, alors que dans le même temps, il réduit le coût de ses véhicules électriques à batterie de première génération. "Ce ne sera pas une ligne droite. Il y aura des cahots au fur et à mesure que nous avancerons", a indiqué le directeur financier à propos du développement du groupe dans l'électrique... Sur les SUV et pickups de Ford Blue, le groupe a dégagé un bénéfice avant impôt de 2,3 milliards de dollars et une marge d'Ebit de 9,2% au deuxième trimestre. Ford Blue et Ford Pro devraient continuer à compenser les pertes de Ford Model e sur l'année. Ces deux unités rentables doivent dégager environ 8 milliards d'Ebit chacune sur l'exercice.