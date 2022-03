Ford : chute des ventes US cette année ?

(Boursier.com) — Ford Motor, le constructeur automobile du Michigan, prévoit une baisse de 12% de ses ventes aux États-Unis cette année ! Citant des personnes présentes lors d'une réunion avec des concessionnaires, Automotive News rapporte ainsi que les dirigeants du groupe prévoient les livraisons aux États-Unis de 1,66 million de véhicules cette année, contre 1,9 million en 2021. Ford Motor aurait déjà perdu 100 000 unités de production après que 37 fournisseurs n'eurent pas fourni de pièces comme prévu.

Nouvelle plus positive, Ford, le fabricant sud-coréen de batteries SK On et Koc Holding ont signé un accord en vue de la création d'une coentreprise de production de batteries pour véhicules électriques en Turquie d'une capacité annuelle de 30 à 45 gigawattheures. Ford va par ailleurs renforcer son partenariat avec Volkswagen dans l'automobile électrique, avec la production d'un second modèle basé sur la plateforme MEB de l'Allemand.