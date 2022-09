Ford alerte sur ses coûts !

(Boursier.com) — Ford trébuche de 4% avant bourse à Wall Street, alors que le constructeur automobile américain a indiqué que ses dépenses d'approvisionnement allaient augmenter d'environ un milliard de dollars de plus que prévu sur le troisième trimestre et que 40 000 à 45 000 de ses véhicules ne pourraient pas être mis en vente faute de composants.

Le constructeur prévoit d'avoir environ 40 000 à 45 000 véhicules en stock à la fin du troisième trimestre, certaines pièces étant actuellement victimes de pénuries. Parmi les véhicules attendant ces pièces indispensables, on retrouverait une grande proportion de modèles à forte demande et à marge élevée de trucks et de SUVs populaires. Le groupe informe que l'achèvement de ces véhicules déplacera une partie des revenus et de l'EBIT vers le quatrième trimestre. Sur la base des récentes négociations, les coûts d'approvisionnement liés à l'inflation au troisième trimestre seront donc d'environ 1 milliard de dollars supérieurs aux prévisions. Le groupe anticipe désormais un EBIT ajusté du T3 logé entre 1,4 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars. Les comptes définitifs du troisième trimestre sont attendus le 26 octobre.

Ford a de nouveau affirmé toutefois qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour l'année 2022 compris entre 11,5 milliards et 12,5 milliards de dollars, malgré les limites de disponibilité de certaines pièces ainsi que des paiements plus élevés versés aux fournisseurs pour tenir compte des effets de l'inflation.