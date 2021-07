Ford affiche un profit inattendu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, a affiché un bénéfice inattendu pour le second trimestre. Le groupe a donc surmonté la pénurie de composants et est même parvenu à renouer avec la rentabilité, avec la hausse des prix de certains modèles. Hier soir, le groupe a aussi rehaussé sa guidance annuelle de bénéfice ajusté entre 9 milliards de dollars et 10 milliards de dollars avant intérêts et taxes. Il s'agit d'une forte augmentation de 3,5 milliards en comparaison de la précédente guidance. Jim Farley, le CEO de Ford, s'est félicité par ailleurs du succès des réservations du pickup électrique F-150 Lightning (plus de 120.000 réservations de 100$) et d'une demande similaire sur le Bronco revisité. Les nouveautés promettraient donc une belle croissance au second semestre et au-delà, laisse entendre le management.

Pour le trimestre clos, Ford a dégagé un bénéfice avant intérêts et taxes de 1,1 milliard de dollars, contre 167 M$ de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 13 cents, contre un consensus de -5 cents et une perte de 35 cents sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus trimestriels ont totalisé 24,13 milliards de dollars, dépassant de 12% le consensus, contre 16,62 milliards un an plus tôt.