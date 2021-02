Ford affiche un profit ajusté inattendu

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, a dévoilé hier soir un bénéfice hors éléments inattendu pour le quatrième trimestre. Certes, le groupe a déploré une perte nette consolidée de plus de 2 milliards de dollars sur la période, mais son bénéfice ajusté par action a quasiment triplé à 34 cents, contre un consensus de -7 cents. Les revenus trimestriels du constructeur ont décliné de 9,4% à 33,2 milliards de dollars, alors que le consensus était de 33,9 milliards.

Le bénéfice opérationnel du quatrième trimestre a grimpé avec l'Europe et les SUV. Ce profit opérationnel ressort ainsi à 1,7 milliard de dollars, contre 485 millions de dollars un an plus tôt. Ford Europe a dégagé un profit opérationnel de 414 millions, contre 21 millions seulement un an avant. Du fait des charges comptables liées aux fonds de pension et des coûts de restructuration au Brésil, la perte nette totalise néanmoins 2,8 milliards de dollars, contre 1,7 milliard un an avant, à la même époque...

Le groupe va augmenter ses investissements sur les véhicules électriques et la conduite autonome. Ford entend désormais dépenser plus de 22 milliards de dollars dans les véhicules à batteries électriques et un montant additionnel de 7 milliards dans la conduite autonome. En 2021, le groupe prévoit un profit opérationnel ajusté allant de 8 à 9 milliards, contre 2,8 milliards l'an dernier. Le free cash flow ajusté est anticipé entre 3,5 et 4,5 milliards. La guidance ne tient toutefois pas compte de l'impact potentiel de la pénurie de semi-conducteurs.