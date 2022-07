Foot : TF1 renouvelle son partenariat avec la FFF et l'UEFA jusqu'en 2028

(Boursier.com) — Le Groupe TF1 a conclu un partenariat global avec la Fédération Française de Football et l'UEFA, via l'acquisition d'une série de droits, linéaires et non linéaires. Ces droits sont complétés de nombreux enrichissements éditoriaux marquant la volonté du Groupe de renforcer sa couverture et l'adapter aux nouveaux usages.

Droits de diffusion

TF1 acquiert ainsi, en exclusivité auprès de l'UEFA, l'intégralité des droits des matchs de l'Equipe de France : Nations League, matchs amicaux, matchs qualificatifs à l'Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026 et à l'Euro 2028.

TF1 disposera également des droits en exclusivité en clair des 25 plus belles affiches de l'UEFA Euro 2028.

"TF1 est la maison des Bleus !"

Ce partenariat enrichi avec la Fédération française de football donnera également accès à des images inédites de l'équipe 'inside', dans la volonté de produire des séries et des documentaires autour des Bleus.

"L'ambition de TF1 est de participer au renforcement du lien social et de rassembler toutes les générations autour du sport d'équipe le plus populaire en France. Le Groupe TF1 a donc choisi de s'engager auprès de La Fédération Française de Football et de l'UEFA dans un partenariat stratégique, innovant et de long terme. Avec la Fédération Française de Football, nous avons la volonté commune d'offrir un rayonnement inégalé à l'Equipe de France, Championne du Monde. Le Groupe TF1 est la maison des Bleus !", commente Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1.