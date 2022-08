Foot Locker s'enflamme, avec le changement de CEO

(Boursier.com) — Foot Locker s'envole de près de 20% avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que le groupe de distribution de chaussures et accessoires de sport vient de publier ses comptes trimestriels, sans relief, mais de faire également état d'un changement de directeur général. Ainsi, Richard A. Johnson va quitter ses fonctions de PDG. Mary N. Dillon est nommée directrice générale, sa prise de fonctions intervenant le 1er septembre. Dona D. Young deviendra pour sa part présidente non-exécutive à partir du 1er février 2023. Mary Dillon était présidente exécutive et directrice générale d'Ulta Beauty. Elle intègrera aussi le conseil d'administration de Foot Locker en septembre. Johnson restera président exécutif du board jusqu'à fin janvier afin d'assurer la transition. Il sera ensuite conseiller auprès de la nouvelle CEO jusqu'en avril.

Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe new-yorkais a affiché des ventes totales en recul de 9,2% à 2,065 milliards de dollars, avec les fluctuations de changes (-6,1% hors effets de change). Les ventes à comparable ont régressé de 10,3%. Le bénéfice net est ressorti à 99 cents par titre, ou 1,1$ sur une base ajustée. Le groupe se dit bien positionné pour la saison de retour à l'école, avec des produits de qualité, et prévoit d'atteindre... le bas de fourchette de sa guidance initiale de bénéfices. Les ventes annuelles 2022 sont attendues désormais en recul de 6 à 7%, avec une baisse de 8 à 9% à comparable. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 4,25 et 4,45$.