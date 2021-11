Foot Locker s'effondre après les comptes

(Boursier.com) — Foot Locker décroche avant bourse à Wall Street. Les profits trimestriels du détaillant américain en chaussures et accessoires de sport ont pourtant battu le consensus, mais le groupe prévient de la persistance des problèmes d'approvisionnement. Sur ce troisième trimestre fiscal, le bénéfice net s'est établi à 158 millions de dollars soit 1,52$ par titre, contre 265 millions de dollars et 2,52$ par action un an plus tôt. Hors éléments, le profit par action a représenté 1,93$, contre 1,21$ un an plus tôt et 1,37$ de consensus. Les revenus se sont appréciés de 4% à 2,19 milliards de dollars, contre 2,15 milliards de consensus. La croissance trimestrielle à comparable a été de 2,2%.

"Le troisième trimestre a constitué une nouvelle période de forte performance pour notre société, reflétant la puissante connectivité que nous avons établie avec nos clients", a déclaré Richard Johnson, président du conseil et DG, se félicitant de ces résultats malgré "les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement".