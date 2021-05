Foot Locker : pied léger !

(Boursier.com) — Le broker CFRA a relevé sa recommandation de "vendre" à "conserver" sur Foot Locker après la publication des résultats trimestriels vendredi. Le titre gagne 4,5% en avant-Bourse à Wall Street... Le distributeur américain de chaussures et accessoires de sport, a publié des comptes largement supérieurs aux attentes du marché.

Le détaillant a réalisé pour son premier trimestre fiscal, clos début mai, un bénéfice net de 202 millions de dollars et 1,93$ par titre, contre une perte de 110 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,96$, contre un consensus de place de 1,12$. Les ventes se sont envolées de 83% à 2,15 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 1,9 milliard. La croissance à comparable a dépassé les 80%. Richard Johnson, CEO du groupe, s'est réjoui de ces comptes et souligne que l'offre du groupe a été plébiscitée par les clients...