Foot Locker : lourdes pertes trimestrielles

(Boursier.com) — Foot Locker, le détaillant américain en chaussures et accessoires de sport, décroche à Wall Street. Il faut dire que le groupe a déploré des pertes sur le trimestre clos, les revenus ayant chuté plus que prévu. Victime de la pandémie, le groupe affiche une marge brute dégradée et suspend par ailleurs son dividende trimestriel afin de préserver sa "flexibilité". Pour le trimestre clos début mai, le déficit net se chiffre à 98 millions de dollars soit 93 cents par titre, contre un profit net de 172 millions de dollars un an plus tôt. La perte ajustée par action est ressortie à 67 cents, alors que le consensus FactSet était de 12 cents de perte par titre seulement. Les revenus se sont effondrés de 43% en glissement annuel à 1,18 milliard de dollars, contre 1,36 milliard de consensus. La marge brute a chuté à 23%, contre plus de 33% sur la période correspondante de l'an dernier.

Le groupe précise que la réouverture progressive de ses magasins est en cours, alors que le stock de marchandises ressortait en vive hausse de plus de 20% à 1,46 milliard de dollars sur le trimestre clos.