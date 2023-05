Foot Locker : le titre s'effondre après un gros warning

(Boursier.com) — Foot Locker chute en pré-séance à Wall Street, sanctionné après son avertissement sur résultats. Le groupe américain de distribution spécialisé dans le sport, qui évoque un contexte économique moins porteur, anticipe désormais un repli de son chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 8%, contre -3,5 à -5,5% précédemment, et un bpa ajusté allant de 2 à 2,25$ contre une fourchette antérieure comprise entre 3,35 et 3,65$. Les ventes à magasins comparables pourraient reculer jusqu'à 9% sur l'exercice tandis que la marge brute est attendue entre 26,6% et 28,8% (30,8% à 31% auparavant).

Sur le premier trimestre, la firme a enregistré un bpa ajusté de 70 cents contre 1,60$ un an plus tôt et un consensus de 77 cents. Les ventes à magasins comparables ont diminué de 9,1% contre un consensus logé à -7,9%.

"Malgré les tendances difficiles à court terme, nous restons attachés à notre stratégie à long terme, y compris en faisant les investissements nécessaires pour conduire notre plan Lace Up, et restons convaincus de notre capacité à exécuter nos nouveaux impératifs stratégiques", a déclaré la PDG Mary Dillon. "Cependant, nos ventes ont depuis considérablement diminué compte tenu du contexte macroéconomique difficile, ce qui nous a obligés à réduire nos prévisions pour l'année alors que nous faisons des démarques plus agressives pour stimuler la demande et gérer les stocks".