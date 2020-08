Foot Locker grimpe, trimestriels solides

(Boursier.com) — Foot Locker, le distributeur américain de chaussures et accessoires de sport, grimpe à Wall Street après sa publication financière. Le groupe vient en effet de dévoiler des comptes rassurants et de restaurer son dividende et son programme de rachat d'actions. Pour le second trimestre, clos début août, le bénéfice ajusté par action a représenté 71 cents, en croissance de 8% en glissement annuel, contre un consensus de 69 cents. Les revenus du groupe sur la période ont progressé de 17% à 2,08 milliards de dollars, avec une croissance de 18,6% à comparable. Un dividende trimestriel de 15 cents par titre est programmé. Richard Johnson, CEO, se dit fier de l'exceptionnel effort de ses équipes dans un contexte de pandémie. Il évoque de solides résultats tirés par le digital.