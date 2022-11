Foot Locker flambe à Wall Street, sur des prévisions relevées

(Boursier.com) — Foot Locker, le groupe américain de distribution spécialisé dans le sport, bondit de 14% avant bourse à Wall Street. Le détaillant en chaussures, accessoires et vêtements de sport, a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, une augmentation inattendue de ses ventes à magasins comparables et une guidance relevée pour l'année entière, citant une "forte" demande de la part de clients "résilients". Le bénéfice net pour le trimestre clos au 29 octobre a atteint 96 millions de dollars, ou 1,01$ par action, contre 158 millions de dollars il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,27$, contre un consensus FactSet de 1,11$. Les ventes consolidées ont baissé de 0,7% à 2,17 milliards de dollars, contre un consensus de 2,09 milliards, tandis que les ventes à comparable ont augmenté de 0,8%. Les stocks de marchandises ont augmenté de 29% pour atteindre 1,69 milliard de dollars, comparativement à une augmentation de 52% au deuxième trimestre. Pour l'exercice 2022, la société a relevé sa fourchette de prévisions de bpa ajusté entre 4,42 et 4,50$. Les ventes sont anticipées en repli de 4 à 5%, contre une baisse de 6 à 7% auparavant estimée. Les ventes à comparable sont attendues en baisse de 4 à 5%.