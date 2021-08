Foot Locker explose le consensus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foot Locker, le distributeur américain de chaussures et accessoires de sport, a largement dépassé le consensus de marché sur le trimestre clos. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 430 millions de dollars soit 4,09$ par action, contre 45 millions de dollars un an auparavant, soit 43 cents par titre. Le bénéfice ajusté par action s'est établi quant à lui à 2,21$, plus du double du consensus FactSet qui se situait à 1,01$ ! Les revenus ont été de 2,27 milliards de dollars, contre 2,08 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet de revenus était de 2,098 milliards. Les ventes à comparable se sont améliorées de 6,9% en glissement annuel.

En termes de perspectives, le management se dit prudemment optimiste pour le second semestre 2021. Alors que le groupe évolue toujours dans un environnement incertain du fait de la pandémie, Foot Locker surveille l'activité, y compris les fermetures temporaires de magasins et les challenges en matière de supply chain, et demeure discipliné dans sa gestion des coûts.