Foot Locker explose le consensus

(Boursier.com) — Foot Locker, le distributeur américain de chaussures et accessoires de sport, a facilement dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le groupe a ainsi réalisé une croissance surprise de ses ventes à comparable sur la période, pour un bénéfice net de 265 millions de dollars et 2,52$ par action. Un an plus tôt, le profit net ressortait à 125 millions de dollars et 1,16$ par action. La croissance à comparable sur le troisième trimestre est ressortie à 7,7%. Le bénéfice non-GAAP a représenté 128 millions de dollars et 1,21$ par titre (+7%), près de deux fois le consensus ! Les revenus totaux se sont appréciés de 9% à 2,11 milliards. Le détaillant s'abstient néanmoins de fournir une guidance annuelle.