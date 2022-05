Foot Locker dépasse les attentes

(Boursier.com) — Foot Locker, le spécialiste américain de la distribution dans le domaine du sport, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 133 millions de dollars et 1,37$ par titre, contre 202 millions de dollars et 1,93$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,6$, contre un consensus de 1,54$. Les revenus sont ressortis à 2,175 milliards de dollars, contre 2,153 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 2,2 milliards de revenus. Les ventes à comparable ont baissé de 1,9% en glissement annuel, mais les analystes craignaient un recul encore plus prononcé, de plus de 4%.