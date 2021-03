FoodTech : Olo réussit son introduction à Wall Street (+39%)

(Boursier.com) — Olo , une société new-yorkaise qui développe des programmes de commande et de livraison numériques pour les restaurants, a fait une entrée remarquée mercredi sur le New York Stock Exchange (NYSE).

Le titre Olo, introduit à 25$, plus haut que sa fourchette indicative (20-22$), a bondi de 39% pour son premier jour de cotation, pour terminer à 34,75$. La licorne de la "FoodTech" a émis à cette occasion 18 millions d'actions qui lui ont permis de lever 450 millions de dollars pour une valorisation totale de 3,6 milliards de dollars au cours d'IPO. Mercredi soir, OLO était donc déjà valorisée plus de 5 Mds$, compte-tenu de la hausse du jour.

Olo (pour "online ordering") fondée en 2005, fournit ses solutions logicielles qui gèrent environ 1,8 million de commandes par jour pour des restaurants américains, dont les chaînes Denny's, Cheesecake Factory, Shake Shack, Peet's Coffee ou encore Jamba Juice.

Les revenus de la compagnie ont bondi de 94% en 2020 par rapport à 2019, profitant de la flambée des commandes en ligne liées à la crise du coronavirus. L'an dernier, Olo a affiché des ventes de 98,4 M$ et un bénéfice net de 3,1 M$, contre une perte nette de 8,3 M$ et des ventes de 50,7 M$ en 2019.

L'IPO a été pilotée par Goldman Sachs et JP Morgan.