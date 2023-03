(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2022 d'Alpha MOS ressort à 5,8 millions d'euros, en hausse de +4% par rapport au chiffre 2021 publié, et de 61% par rapport à 2020, avec une forte accélération de la croissance au 2e semestre 2022.

Au cours de l'exercice 2022, les ventes d'instruments ont représenté 74% du revenu total et les ventes de services 26%. Le nez électronique Héraclès représente la majorité (72%) des ventes d'instruments.

2023, accélération de la croissance

Pour son activité Foodtech, Alpha MOS veut maintenir sa dynamique de croissance : poursuivre sa stratégie de déploiement des instruments dans les sites de production des grands industriels de l'agro-alimentaire ; soutenir une croissance rapide et rentable par le développement du modèle de vente de services récurrents ; lancer des offres de hardware et services spécifiques sur des segments de marchés à haute valeur ajoutée ; maintenir un taux de croissance à deux chiffres et un taux de satisfaction clients très élevé.

Du côté Medtech, Alpha MOS souhaite : intensifier le travail de développement de l'algorithme grâce aux conclusions de la campagne de tests cliniques ; continuer à rechercher activement des investisseurs spécialisés qui pourront soutenir le développement de la société.