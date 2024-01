Foncières : sous tension !

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, le secteur des foncières n'est pas épargné avec des replis allant de 2 à 3% pour les principaux acteurs de la place comme Unibail, Klepierre ou Icade en passant par Gecina.

La tension récente des taux obligataires des deux côtés de l'Atlantique après les dernières annonces des membres de la Fed et de la BCE plus restrictives que prévu plombe l'ambiance...

C'est dans ce contexte que Goldman Sachs a refait le point sur le compartiment ce mercredi. Le broker reste ainsi à l'achat sur Covivio et relève sa cible à 51,40 euros, tandis que GS demeure 'neutre' sur Gecina avec un objectif ajusté à 113,90 euros et est aussi 'neutre' sur Icade avec un objectif de 34,70 euros. Goldman Sachs reste en revanche à l'achat sur Klépierre et relève sa cible à 31,40 euros. Enfin, Goldman Sachs est toujours acheteur sur URW en ajustant son objectif de 81 à 85 euros.