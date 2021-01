Foncières : la perspective d'un nouveau confinement pèse lourd

(Boursier.com) — La perspective d'un possible troisième confinement en France, courant février, continue de peser sur le secteur des foncières en bourse de Paris, avec un nouveau repli d'Icade (-1,2% à 57,85 euros) et de Klepierre (-2% à 16,58 euros). La Deutsche Bank est pourtant repassée à l'achat sur Icade en visant un cours de 74 euros, alors que le groupe a procédé dernièrement à une émission obligataire de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,625%, soit un plus bas pour Icade en matière de coût de financement à 10 ans. Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan en visant notamment à optimiser le coût moyen de la dette, tout en allongeant sa maturité...

Klépierre abandonne donc de son côté 2%. Le flux vendeur sur le spécialiste de l'immobilier commercial est à rapprocher aussi d'une double dégradation récente d'analyste. Bank of America a en effet abaissé sa recommandation sur le dossier à 'sous-performer', tandis que Kempen est passé d''achat' à 'neutre' malgré une cible rehaussée à 18,6 euros.