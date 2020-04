Foncières : Klépierre et Unibail-WFD chutent

Crédit photo © Klépierre

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Klépierre, qui restait sur une très belle semaine, trébuche de 7% à 17,95 euros ce mardi. Unibail-WFD ne fait guère mieux, en retrait marqué de 8,7% à 59,7 euros. Il faut dire que le calendrier de la fin du confinement esquissé lundi soir par le président français, Emmanuel Macron, n'inclut ni les commerces non-essentiels, ni les hôtels et restaurants.

Par ailleurs, alors que la question du paiement des loyers de la part de commerçants dont les magasins sont fermés fait de plus en plus parler avec la prolongation du confinement, Bruno Le Maire a demandé aux grandes foncières de "faire des efforts". "J'ai trop de retours de difficultés, encore, sur lesquelles les grandes foncières ont les réponses, peuvent les apporter et doivent les apporter", a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances sur 'RMC'. "On parle beaucoup des banques qui doivent faire des efforts, des assureurs... Il y a les grandes foncières aussi qui doivent faire des efforts... Les grandes foncières peuvent et doivent faire plus pour aider ceux qui ne peuvent pas payer leurs loyers aujourd'hui".