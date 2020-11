Foncières : Klepierre et Unibail-Rodamco-Westfield s'envolent encore

(Boursier.com) — L 'incroyable envolée de Klepierre se confirme ce mardi sur la place parisienne avec un titre qui flambe encore de 20% à 18,1 euros. L'action de la société d'immobilier commercial a ainsi repris plus de 50% depuis hier et l'annonce du duo Pfizer-BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus. Si le chemin s'annonce encore long, les opérateurs tablent sur un retour 'à la normale' plus rapide qu'escompté après cette annonce.

Complètement délaissé par les opérateurs avec la mise en place des mesures de confinements pour faire face à la pandémie, le secteur retrouve de l'intérêt depuis lundi. Outre Klepierre, qui a par ailleurs annoncé le placement de 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2031, Icade gagne près de 9% (après 23,5% hier) et Unibail-Rodamco-Westfield s'envole de 25% (+24% lundi) alors que les actionnaires ont rejeté le projet de résolution concernant l'augmentation de capital souhaitée par la direction. Ces derniers ont aussi approuvé l'entrée au conseil de surveillance du duo Léon Bressler / Xavier Niel à l'origine de la fronde et qui contestaient le bien-fondé de l'appel au marché.