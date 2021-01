Foncières : Klepierre et Unibail-Rodamco-Westfield s'envolent

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield et Klépierre sont encore une fois recherchés en ce milieu de semaine. Prolongeant leur rebond de la veille, les titres des deux foncières flambent respectivement de 11,3 et 13,1% en matinée sur la place parisienne. Outre l'éloignement d'un troisième confinement en France dans l'immédiat, les deux valeurs bénéficient d'un regain d'intérêt pour les titres les plus 'shortés' en bourse alors que les positions vendeuses sur les deux actions représentent plus de 13% du flottant, selon les données d'IHS Markit.