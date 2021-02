Foncières : Klepierre et Unibail-Rodamco-Westfield bondissent

Crédit photo © Mairie de Paris

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield et Klépierre s'offrent une deuxième séance de forte progression en ce milieu de semaine. Les titres des deux foncières grimpent respectivement de 4,3% et 3,4% après avoir été fortement chahutés au cours des derniers jours à la suite de l'annonce de la fermeture des grands centres commerciaux pour contenir la pandémie de coronavirus. Les deux valeurs, parmi les plus 'shortées' en Europe, bénéficient également sans doute à nouveau du regain d'intérêt pour les titres les plus vendus à découvert. Selon les données d'IHS Markit, les positions vendeuses représentent environ 8,2% du flottant sur URW et environ 11% sur Klepierre.