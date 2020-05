Foncières : Klépierre et Mercialys à la fête

(Boursier.com) — Unibail- WFD, Mercialys et Klepierre sont à la fête en ce début de séance avec des gains respectifs de 5%, 8% et 7%. Les deux dernières foncières ont fait un point rassurant sur la réouverture de leurs centres alors que les mesures de confinement ont, ou sont en train, de prendre fin. Klepierre a ainsi indiqué avoir rouvert 80% de ses centres en Europe et compte atteindre 90% d'ici 10 jours.

Mercialys a de son côté expliqué que les commerces désormais accessibles représentent 97% de sa base locative totale. La filiale de Casino précisant que le recul de la fréquentation était revenu à 20% environ par rapport à l'an dernier, contre -70% à -80% pendant les semaines de confinement.

Du côté des analystes, Jefferies a réitéré son avis 'conserver' et sa cible de 16 euros sur Klepierre.