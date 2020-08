Foncières : Hammerson plombe le secteur

(Boursier.com) — Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield sont à la peine en ce début de semaine. Dans les dernières positions du SBF120, les deux foncières abandonnent respectivement 5,2% et 5% dans le sillage de la firme britannique Hammerson qui perd plus de 6% à Londres. Plombée par la pandémie de Covid-19, cette dernière envisage de réaliser une augmentation de capital et de vendre plusieurs actifs afin de renforcer son bilan. Hammerson est d'ailleurs en pourparlers avec APG au sujet de la vente de 50% de sa participation dans VIA Outlets. L'opération pourrait lui rapporter jusqu'à 200 millions de livres.

Outre Hammerson, les craintes entourant de nouvelles mesure de confinement suite à la reprise de l'épidémie en Europe pèsent également sur le compartiment.