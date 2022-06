Foncières : Bank of America secoue le secteur

(Boursier.com) — Séance très compliquée pour les groupes fonciers de bureaux cotés en Europe après une vague de dégradations de Bank of America. La banque parle d'une "tempête parfaite" de vents contraires sur le secteur. Elle évoque le portage négatif, la stagflation et la "polarisation extrême" entre la demande de sites verts ou flexibles et les bureaux traditionnels, tandis que les écarts de taux et de crédit sont de retour à des niveaux jamais vus depuis une décennie. BoA anticipe une chute à deux chiffres des prix des bureaux et table ainsi une baisse des dividendes à venir.

Concernant les sociétés françaises, le broker dégrade Icade de deux crans, à 'sous-performer', en raison d'un effet de levier élevé et de potentielles difficultés de refinancement. Il abaisse également sa recommandation sur Covivio à 'sous-performer' compte tenu d'un "risque peu attractif". Enfin, il dégrade Gecina à 'neutre', jugeant le titre correctement valorisé. Les trois acteurs abandonnent plus de 5% en début d'après-midi à Paris.