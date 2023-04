Foncière Volta : stabilité de l'ANR

(Boursier.com) — A fin 2022, la valeur des immeubles de placement de Foncière Volta, hors activité de Promotion, ressort à 118,7 ME à fin juin 2022 (112,7 ME à fin 2021). La valeur des actifs de Promotion (comptabilisés en stock), a progressé de 32,7 ME à 33,1 ME après valorisation des travaux réalisés.

Sur le plan locatif, Foncière Volta a vu ses revenus reculer d'environ -12%, à 7,2 ME, en lien avec les cessions d'actifs réalisées au cours des 12 derniers mois. A périmètre constant, les revenus locatifs sont en progression de +3,9%.

Grâce au résultat généré par la vente d'actifs et à l'appréciation de la valeur globale du patrimoine, le résultat opérationnel courant ressort à 10,1 ME (5 ME en 2021).

Le bénéfice net, part du Groupe, ressort à 2,3 ME en 2022 (4,2 ME en 2021). Il intègre notamment une provision pour risques de 5,3 ME liée à différents litiges et 2,8 ME de résultat de la participation minoritaire dans SCBSM.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort relativement stable, à 12,32 euros par action à fin 2022 (12,45 euros par action à fin 2021).

Grâce au désendettement rendu possible par les opérations d'arbitrage et après distribution du dividende, l'endettement s'élève à 54,8 ME (59,1 ME à fin 2021). Ainsi, le ratio LTV ressort à 46,2% à fin 2022 (49% à fin 2021).

Perspectives

L'objectif de la Foncière Volta est d'améliorer la qualité et la rentabilité des immeubles, le développement des relations avec les locataires, une meilleure maîtrise des coûts afin d'améliorer la rentabilité et la profitabilité du groupe. Le groupe envisage de réaliser quelques acquisitions ciblées dans ses trois zones géographiques d'implantation (Paris, Ile-de-France et Outre-mer).