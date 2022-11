Foncière Volta s'est désendettée au 1er semestre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Foncière Volta s'établissent à 3,54 millions d'euros au 1er semestre 2022 (3,6 ME au 1er semestre 2021).

Le bénéfice net, part du Groupe, progresse de +72% entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022, à 7,6 ME. Il intègre 6 ME de résultat opérationnel (dont 4 ME lié à la hausse de la valeur du patrimoine et 1 ME lié à la cession d'immeubles) et 5,2 ME issu de la participation minoritaire dans SCBSM. Les principales charges sont constituées du coût de l'endettement financier (-1,3 ME) et des impôts (-2,4 ME).

L'Actif Net Réévalué de liquidation de Foncière Volta ressort à 13,25 euros au 30 juin 2022 (12,45 euros par action à fin 2021).

Grâce au désendettement rendu possible par les opérations d'arbitrage, l'endettement s'élève à 45,5 ME (59,1 ME à fin 2021). Ainsi, le ratio LTV revient à 38,9% à mi-2022 (49% à fin 2021).