Foncière Volta : les revenus locatifs progressent de 5,5% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Foncière Volta a vu ses revenus locatifs progresser de +5,5%, à 3,7 millions d'euros.

La variation de valeur du patrimoine, hors valorisation des travaux, ressort à -1,6 ME compte-tenu de l'évolution des valeurs de marché. Elle porte le résultat opérationnel à -0,9 ME.

Le résultat net, part du Groupe, ressort à -4,1 ME au 1er semestre. Il intègre notamment le coût de l'endettement financier (-2 ME) et une charge financière additionnelle de -1,3 ME liée à la dépréciation d'une participation minoritaire.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 11,88 euros par action (12,32 euros par action à fin 2022), après prise en compte du résultat semestriel. Après prise en compte des nouveaux emprunts souscrits pour financer les investissements, l'endettement s'élève à 60,4 ME (54,8 ME à fin 2022). Ainsi, le ratio LTV ressort à 50,3% à fin juin 2023 (46,2% à fin 2022).

Perspectives

En septembre 2023, le Groupe a procédé au tirage du solde de sa ligne de financement destinée à l'Outre-mer.

Après l'investissement dans ses sites en Guadeloupe, plusieurs actifs parisiens pourraient être concernés par des travaux significatifs à venir. Dans ce contexte, le Groupe continue de travailler pour améliorer la performance de ses actifs et travaille notamment sur son endettement à la suite de l'évolution des taux afin de continuer à maîtriser sa charge financière.