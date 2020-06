Foncière Volta : la cession de la réserve foncière de Saint-Ouen booste l'ANR en 2019

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2019, les revenus locatifs de Foncière Volta se montent à 6,1 millions d'euros. Avec un résultat de l'activité de promotion immobilière de 64,13 ME, le résultat opérationnel s'établit à 66,49 ME.

Le bénéfice net, part du Groupe, de l'exercice 2019 s'élève à 43,25 ME grâce au produit net d'impôts de la cession de la réserve foncière de Saint-Ouen. Le groupe a également généré 5,9 ME de résultat des participations minoritaires mises en équivalence (SCBSM en France et Wallemberg en Israël).

La valeur du patrimoine immobilier de la société Foncière Volta s'élève à 115,9 ME au 31 décembre 2019 (110,7 ME au 31 décembre 2018). La cession de la réserve foncière de Saint-Ouen a eu un impact très favorable sur l'Actif Net Réévalué de liquidation, à 11,51 euros au 31 décembre 2019 (7,64 euros par action à fin 2018).

La société affiche une trésorerie nette de dettes financières de 19,1 ME à fin 2019.

Quelle évolution avec la crise sanitaire ?

Sur le plan des perspectives, le groupe est vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire actuelle fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier. Foncière Volta a cependant décidé d'accompagner ses locataires de commerces non alimentaires en annulant le loyer d'avril 2020, soit un montant de 283 kE. Au-delà, le groupe est en discussion avec les locataires qui rencontrent des difficultés ponctuelles afin d'aménager, au cas par cas, les modalités de paiement des loyers.

A ce stade, Foncière Volta n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la valeur de ses actifs. Son impact devrait rester limité sur ses flux de trésorerie à court terme, le groupe possédant une trésorerie nette confortable de 48 ME au 31 décembre 2019.

Foncière Volta compte continuer le développement de nouveaux projets immobiliers à valeur ajoutée, principalement à Paris et en Ile-de-France.