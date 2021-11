Foncière Volta : l'ANR de liquidation ressort à 12,83 euros par action

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Foncière Volta a vu ses revenus progresser de +14%, à 3,6 millions d'euros, grâce aux loyers issus des acquisitions réalisées en 2020 ; soit un immeuble de bureaux, situé rue Duhesme (Paris 18) et un immeuble d'habitation et commerces situé rue du Faubourg Saint-Denis (Paris 10). Foncière Volta s'est également portée acquéreur d'un nouvel immeuble, situé rue Basfroi (Paris 11) pour 2,32 ME.

La valeur du patrimoine, hors activité de Promotion, est en progression au 1er semestre 2021, à 120,3 ME (116,8 ME à fin 2020), reflétant l'impact de l'acquisition du nouvel immeuble et l'augmentation de la valeur des autres actifs du patrimoine. Le patrimoine immobilier global, intégrant les actifs liés à l'activité de Promotion, s'élève à 162,3 ME à fin juin 2021.

Le bénéfice net, part du Groupe, du 1er semestre 2021 s'élève à 4,4 ME. Il intègre 3,1 ME de résultat opérationnel, dont 1,2 ME liée à la hausse de la valeur du patrimoine (5,1 ME au 1er semestre 2020) et 2,3 ME issu de la participation minoritaire dans SCBSM (7,7 ME un an plus tôt).

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,83 euros par action à fin juin 2021 (12,38 euros au 31 décembre 2020).

L'endettement reste maîtrisé, à 53,3 ME et 44,29% de la valeur du patrimoine, malgré le nouvel investissement réalisé au cours du semestre.

Perspectives

Foncière Volta va engager un programme de transformation d'un site logistique en Guadeloupe en ensemble commercial, l'ensemble des autorisations préalables ayant été obtenues.

Par ailleurs, Foncière Volta a procédé à la cession de 351.000 actions SCBSM et à l'acquisition de 470.668 actions Foncière Volta.