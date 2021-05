Foncière Volta : l'ANR de liquidation ressort à 12,38 euros

Foncière Volta : l'ANR de liquidation ressort à 12,38 euros









(Boursier.com) — En 2020, concernant l'activité de Promotion, Foncière Volta a acquis 2 actifs, un immeuble de bureaux à Paris (18è), sur lequel elle a conclu un bail de 10 ans ferme pour la totalité du bâtiment, et un immeuble d'habitation et commerces (Paris 10). La société a également investi dans un programme immobilier portant sur la construction de 25.000 m2 de bureaux dans une ZAC à Saint Ouen (93). En parallèle, concernant l'activité de Foncière, le Groupe a accompagné ses locataires durant la période de confinement liée à la crise sanitaire et consenti à ce titre des avoirs (0,3 ME) à ses locataires de commerces non alimentaires.

Compte-tenu du résultat exceptionnel réalisé en 2019 lors de la cession de la réserve foncière de Saint-Ouen (64,1 ME), la comparaison avec 2020 n'est pas pertinente. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe a généré un bénéfice net, part du Groupe, de 11,2 ME (43,25 ME en 2019). Ce résultat intègre 9,3 ME issu de la participation minoritaire dans SCBSM et 3,9 ME de variation de valeur des immeubles, principalement sur l'actif de Thiais.

La valeur du patrimoine Foncière Volta, hors activité de Promotion, est en progression, à 116,8 ME au 31 décembre 2020 (115,9 ME au 31 décembre 2019). Le patrimoine immobilier global, intégrant les actifs acquis en 2020 dans le cadre de l'activité de Promotion, s'élève à 154,7 ME à fin 2020 (120,7 ME à fin 2019).

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,38 euros par action à fin 2020 (11,51 euros au 31 décembre 2019) alors que l'endettement s'élève à 50,7 ME (ratio LTV de 43,37%) du fait des investissements réalisés sur l'exercice.

La trésorerie disponible reste solide, à 21,9 ME à fin 2020 (49 ME à fin 201)9.

Perspectives

L'évolution de la crise sanitaire sur les prochains mois reste difficile à prévoir. Dans ce contexte mondial très incertain, Foncière Volta reste particulièrement vigilant à la maîtrise de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement.

L'impact de l'épidémie de la COVID 19 devrait rester limité sur ses flux de trésorerie à court terme. Le Groupe envisage de réaliser quelques acquisitions ciblées, principalement à Paris et en Ile de France, et de continuer à arbitrer de manière opportuniste des actifs et des participations arrivés à maturité.