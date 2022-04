Foncière Volta : L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,45 euros

(Boursier.com) — Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats annuels 2021 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Le groupe peut toujours se prévaloir d'un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs (30,2% Bureaux / 25,3% Entrepôts / 21,3% Commerce / 14,1% Hôtels / 9,1% Logements) que par la répartition géographique (29% Paris / 34% Outre-Mer / 37% Ile-de-France).

La valeur du patrimoine, hors activité de Promotion, est ressorti en progression en 2021, à 120,5 ME contre 116,8 ME à fin 2020, reflétant l'impact de l'acquisition du nouvel immeuble et l'augmentation de la valeur des autres actifs du patrimoine. Le patrimoine immobilier global, intégrant les actifs liés à l'activité de Promotion, s'élève à 153,2 ME à fin 2021.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,45 euros par action à fin 2021 contre 12,38 euros au 31 décembre 2020.

L'endettement s'élève à 59,1 ME (50,7 ME à fin 2020) et 49,0% (+5,6 points) de la valeur du patrimoine, après les nouveaux investissements réalisés au cours de l'exercice.