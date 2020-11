Foncière Volta : 12,59 euros d'ANR au terme du 1er semestre 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, Foncière Volta présente a réalisé, au 1er semestre 2020, un bénéfice net, part du Groupe, de 9,41 millions d'euros. Ce résultat intègre 7,7 ME issus de la participation minoritaire dans SCBSM et 5,1 ME de variation de valeur des immeubles, dont 4 ME sur l'actif de Thiais.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,59 euros (11,51 euros au 31 décembre 2019) alors que l'endettement s'élève à 44,1 ME (ratio LTV de 37,54%) du fait de la mise en place de lignes de crédit (17,9 ME) pour financer une partie des investissements engagés (34,6 ME), le solde étant autofinancé par la trésorerie disponible (23,6 ME à fin juin 2020 contre 49 ME à fin 2019).

Perspectives

Le Groupe est vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire actuelle fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier.

Compte tenu du 2e confinement, le Groupe Foncière Volta n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la valeur de ses actifs et du recouvrement de ses créances.

Dans ce contexte, Foncière Volta concentre ses efforts pour ce second semestre sur la réalisation dans les meilleures conditions des projets déjà engagés.