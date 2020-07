Foncière Paris Nord : ajournement de tenue du Conseil d'administration du 30 juin

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration devant arrêter les comptes clos le 31 décembre 2019, réuni ce mardi, a décidé d'ajourner sa séance, d'un délai maximum de trente jours, soit au 30 juillet 2020 au plus tard. Ce faisant, le communiqué sur le résultat et les comptes 2019, et la diffusion du rapport financier annuel sur le site de l'entreprise, seront reportés d'autant...