Foncière : le secteur profite de la nette baisse des taux obligataires

(Boursier.com) — La nette détente des taux obligataires après les annonces de la Fed hier soir profite à pas mal de sociétés ce matin. Mais ce sont les foncières qui se distinguent particulièrement à l'image d'Unibail qui bondit de 5,6%, d'Icade qui grimpe de 5,9% ou encore de Klepierre qui gagne 4,6%. Plus globalement, le Stoxx 600 immobilier s'adjuge 6,5%, au plus haut depuis février. La Fed a, comme prévu, maintenu hier soir ses taux entre 5,25% et 5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic". Les responsables de la Fed "ne pensent pas qu'il sera approprié de relever davantage les taux", mais ils "ne veulent pas non plus écarter cette possibilité"... "La question de quand il sera approprié de baisser les taux commence à se poser", a ajouté Powell, alimentant ainsi les espoirs de fin du cycle de durcissement.