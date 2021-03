Foncière Inéa : une nouvelle identité visuelle

Crédit photo © Inéa

(Boursier.com) — Leader sur le marché des bureaux neufs en Régions, Inéa imprime aujourd'hui sa marque à travers une nouvelle identité visuelle ; logo, charte graphique et site Internet évoluent vers plus de modernité, en ligne avec son positionnement affirmé de leader du green building. Nous avons ressenti le besoin de faire évoluer notre identité visuelle pour mieux refléter ce que représente la marque Inéa aujourd'hui : la qualité des immeubles, le bien-être au travail et les services innovants qui y seront associés , explique Philippe Rosio, Président-Directeur général de Foncière Inéa.

Inéa a toujours privilégié l'acquisition d'immeubles neufs, performants et durables, dans les principales métropoles régionales françaises. En 2021, ces convictions fortes se matérialisent à travers l'expression d'une mission claire : Contribuer à l'essor économique des territoires en favorisant le développement d'un immobilier tertiaire durable .

Inéa réaffirme ainsi son engagement responsable face aux défis sociétaux et environnementaux actuels, qui se concrétise dans la nouvelle feuille de route RSE 2021-2025 de la société.



La nouvelle identité visuelle d'Inéa reflète désormais son ADN :

- un logo dynamique, dont le trait épais du lettrage symbolise la construction et la solidité. La couleur, vert kaki, associée au bleu canard, rappelle l'engagement éco-responsable de la foncière ;

- un nouveau site internet (www.fonciere-inea.com), simple, complet et efficace, qui s'articule autour des couleurs de son logo, le vert pour les utilisateurs et le bleu pour les investisseurs. Son ergonomie a également été pensée pour le rendre parfaitement consultable à partir d'un mobile (responsive).