Foncière Inéa : le dividende sera payé le 29 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Foncière Inéa s'est tenue, le 22 avril, sous la présidence de Philippe Rosio, Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a approuvé le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2021 de 2,70 euros par action, payable en numéraire à compter du 29 avril. Le dividende versé offre un rendement de 5,9% sur le cours de bourse du 31 décembre 2021 (45,8 euros).

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement pour 3 ans du mandat des 6 administrateurs suivants : Mme Alessandra de Picciotto, Mme Cécile de Guillebon, M. Olivier Le Bougeant et les sociétés ADL Consulting, Cargo Investment B.V. et Allianz Value Pierre.

Le mandat du censeur, M. Renato Picciotto, a également été renouvelé pour une durée de 3 ans.

A l'issue de cette Assemblée Générale, la composition du Conseil d'administration est inchangée.