Foncière Inea : du neuf !

(Boursier.com) — Foncière INEA, société d'investissement immobilier cotée (SIIC), leader de l'immobilier de bureaux neufs en régions, annonce ce jour la signature du premier "Green Loan" dans le secteur de l'immobilier qui porte les ambitions de la taxonomie européenne. Ce crédit syndiqué de 105 ME a été arrangé par LCL et souscrit par un pool de 7 banques (LCL, Crédit Agricole Nord de France, Crédit Agricole Centre Est, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Arkea, Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire).

Il s'agit d'une structuration innovante comprenant :

-Un Green loan (conforme aux Green Loan Principles) dédié au financement de l'acquisition d'immeubles de bureaux neufs en régions ayant un impact positif en termes énergétiques et d'émission carbone ;

-Un mécanisme de réduction de la marge appliquée par les banques dans le cas d'atteinte de performances énergétiques et carbone en ligne avec les ambitions de la taxonomie européenne. Foncière INEA a d'ores et déjà ciblé dans son portefeuille d'opérations en cours de construction plusieurs immeubles de bureaux qui seront livrés sur les deux prochaines années et qui pourraient atteindre ces critères, notamment le respect du label E+C-.

Ces deux éléments sont certifiés par Vigeo Eiris à la mise en place du financement.

Grâce à cette opération, Foncière INEA renforce ses ressources financières dans le cadre de sa stratégie de croissance, et marque son engagement pour limiter les effets du changement climatique.

Philippe Rosio, Président-Directeur général de Foncière INEA, a déclaré : "Le développement durable est au coeur de l'ADN de Foncière INEA. Cette opération d'un montant significatif va nous permettre de financer un pipeline d'acquisitions de bureaux neufs situés en régions et répondant aux meilleurs standards en termes de performance environnementale et de neutralité carbone. Il nous paraît essentiel de nous inscrire dans la lignée de la taxonomie européenne, qui vise à créer le nouveau cadre de référence en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes sensibles à la confiance manifestée par LCL et nos prêteurs sur cette opération inédite dans le secteur des foncières cotées".