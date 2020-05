Foncière Inea : dividende 2019 confirmé à 2,50 euros

(Boursier.com) — Foncière Inea annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre, clos le 31 mars 2020. Le chiffre d'affaires de Foncière Inea au 1er trimestre 2020 s'élève à 11,3 ME, en progression de 7,4%. Cette croissance s'explique à hauteur de 5,3% par l'entrée en exploitation de nouveaux actifs à Nantes, Vitrolles, Mérignac (Wooden Park), Taverny et St Jean d'Illac, et de 2,1% par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant.

Le taux de recouvrement des échéances locatives du 2ème trimestre 2020 s'élève à fin avril à 91%, comparable à la moyenne constatée depuis 2014 de 92% (à l'issue du premier mois du 2ème trimestre). Cette performance témoigne de la résilience du patrimoine de Foncière Inea à l'aune de la crise sanitaire actuelle. Le patrimoine de Foncière Inea, composé à plus de 80% d'immeubles de bureaux, est loué à près de 75% à des grands comptes. Hors grands comptes, les retards de paiement s'élèvent à fin avril à 3,8% des échéances de loyers du 2ème trimestre 2020 dont 0,8% lié aux suspensions de loyers consenties.

Dans ces conditions, le Conseil d'administration de Foncière Inea a confirmé lors de sa réunion du 28 avril 2020 le maintien du dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale du 10 juin 2020. Il sera ainsi soumis au vote des actionnaires un dividende de 2,50 euros/action, en augmentation de 14% par rapport à l'exercice précédent, offrant un rendement de 6,4% sur le cours actuel. Par ailleurs, au regard des restrictions de réunions annoncées par le Gouvernement, le Conseil a voté le principe de la tenue de la prochaine Assemblée Générale à huit clos.