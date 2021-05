Foncière Inéa : débute 2021 avec 12% de croissance

Crédit photo © Inéa

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'INEA, au 1er trimestre, s'élève à 12,8 ME, en progression de 12,6% sur douze mois (contre 11,3 ME et +7,4% au 1er trimestre 2020).

Au cours de ce trimestre, INEA a réceptionné trois nouveaux immeubles de bureaux à Bordeaux (Hyperion), Nantes (Well'com) et Lille (Treetek), qui représentent près de 18.000 mètres carrés et plus de 3,2 ME de loyers supplémentaires attendus sur une base annuelle.

Le taux d'encaissement des loyers du premier trimestre 2021 s'élève à 99%.

Ce bon début d'année conforte la décision du Conseil d'administration d'INEA de proposer lors de la prochaine Assemblée Générale du 12 mai 2021 un dividende en hausse à 2,60 Euros/action, offrant un rendement de 6,5% sur le cours actuel (39,80 Euros).