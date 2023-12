Foncière Inea : curseur ajusté

(Boursier.com) — Foncière Inea recule de 0,5% à 36,80 euros ce jeudi, alors qu'Invest Securities a abaissé le curseur sur le dossier de 43,6 à 34,9 euros avec un avis 'neutre'. Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus locatifs bruts du groupe se sont établis à 49,8 ME, en hausse de 15,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La progression des revenus à périmètre constant (6%) est surtout liée à la contribution de l'indexation. Ainsi, les loyers nets ont enregistré une indexation moyenne de 4,5 % sur les 9 premiers mois de l'année.

L'indexation des loyers se matérialise dans la croissance à périmètre constant au fur et à mesure des dates anniversaire de signature des baux et de la publication des indices. Sur une base annualisée, l'indexation attendue en 2023 est de 6%...