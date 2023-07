Foncière Inea : Croissance soutenue de l'exploitation

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'INEA, spécialiste de l'immobilier tertiaire neuf en Régions et leader du Green Building, a arrêté lors de sa réunion du 25 juillet 2023 les résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023.

Les résultats semestriels affichent à la fois une solide croissance opérationnelle et une poursuite de la prise de valeur du patrimoine. Le portefeuille d'INEA fait ainsi preuve d'une belle résilience dans un environnement de marché complexe et pour le moins attentiste.

Le premier semestre de l'exercice 2023 se solde ainsi par un bénéfice net de 19,2 ME.

Solide croissance de l'exploitation

Le chiffre d'affaires est en croissance de 17% sur 12 mois, à 32,6 ME.

Cette hausse s'explique :

- à hauteur de 9% par l'entrée en exploitation de nouveaux immeubles au cours des 12 derniers mois;

- et pour 8% par l'évolution favorable à périmètre constant, portée autant par l'indexation que par les arrivées nettes de nouveaux locataires.

La quasi-totalité des transactions (96%) du semestre portent sur les immeubles de bureaux d'INEA - les parcs d'activité affichant un taux d'occupation de 98% - et surtout sur des surfaces unitaires importantes à l'échelle du patrimoine d'INEA.

Des locataires de premier plan ont d'abord renouvelé leur engagement, validant ainsi la qualité des immeubles d'INEA, comme ORANGE sur plus de 4.500 m(2) à Aix-en-Provence, Schneider Electric Industries sur 5.420 m(2) à Lyon, ou encore MAIF sur 1.127 m(2) à Montpellier.

Augmentation contenue des charges financières

Les charges financières nettes sont en augmentation de 56% sur 12 mois, sous l'effet combiné de la hausse des taux d'intérêts et de l'encours moyen de la dette à taux variable.

Au premier semestre, l'Euribor 3 mois a progressé jusqu'à 3,60%, alors qu'il était négatif au premier semestre 2022. Ce relèvement brutal a pesé sur les charges financières, même si les couvertures de taux en place ont permis d'en atténuer l'impact.

Ainsi, le coût d'endettement moyen s'est élevé à 2,9% au premier semestre 2023 (contre 2% sur la même période l'an passé).

Le taux de dette sécurisée contre le risque de fluctuation des taux se maintient à 77%.

En outre, INEA dispose de 66 ME de lignes non tirées, conclues à des niveaux de marge attractifs, pour financer son pipeline d'opérations. Elle n'a en outre aucune échéance de remboursement significative avant 2027.

Les covenants applicables à la dette d'INEA sont respectés au 30 juin 2023 :

La hausse du chiffre d'affaires, combinée à la maitrise des frais de fonctionnement nets (-12%), permet à l'excédent brut d'exploitation (EBE) de s'afficher en forte croissance à +31%, compensant l'augmentation des charges financières nettes.

Le résultat net récurrent (RNR EPRA) qui en résulte s'établit en hausse marquée de 22%.

Le RNR EPRA/action est stable, actant l'absorption de l'effet dilutif de l'augmentation de capital réalisée en juin 2022 (nombre d'actions +28%).

Poursuite de la création de valeur sur le patrimoine

Au premier semestre, INEA enregistre une variation de juste valeur de ses immeubles de 7 ME, ce qui est une performance dans un marché des bureaux en France marqué par l'attentisme et un fort recul des investissements (-60% sur 12 mois selon l'étude CBRE T2 2023).

La création de valeur liée à la commercialisation des VEFA et l'indexation des loyers ont permis de compenser largement le relèvement des taux de capitalisation. Celui-ci s'établit à 5,89% au 30 juin 2023, contre 5,78% six mois plus tôt.

Compte tenu du contexte de marché, la création de valeur enregistrée au premier semestre 2023 est néanmoins inférieure à celle constatée 12 mois plus tôt (-67%), ce qui explique le recul du résultat net consolidé de 42%.

Au 30 juin 2023, la valeur du patrimoine global d'INEA - comprenant pour sa valeur d'acquisition le pipeline d'opérations non expertisés - s'établit à 1.264 ME (droits compris), en croissance de 3,3% sur 6 mois.

Avec un cours de l'action de 38 euros au 30 juin 2023, la décote boursière est de 36% droits compris (ANR NRV) et 33% hors droits (ANR NDV).

Philippe Rosio, Président-directeur général d'INEA, commente ces résultats semestriels : "Ces résultats semestriels démontrent que les fondamentaux de la Société sont solides, et lui permettent de faire face à un contexte de marché plus tendu en matière de taux d'intérêt et de valorisation d'actifs. L'une des grandes satisfactions du semestre résulte du retour des grandes demandes locatives sur nos immeubles en Régions, après une période d'attentisme post COVID. Le fait que ces prises à bail se soient réalisées sans mesures d'accompagnement particulières et à des valeurs locatives de marché qui ont progressé ces dernières années, illustre le caractère sain de nos marchés régionaux, tout autant que la qualité de notre patrimoine, neuf, green et répondant aux nouveaux modes d'organisation des grandes entreprises."