Foncière Inea annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant d'environ 107,3 ME

(Boursier.com) — Foncière Inea annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires lancée le 3 juin 2022, souscrite pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de 107.334.945 euros.

Le produit de l'augmentation de capital permettra à la société de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021, à savoir un patrimoine d'une valeur de 2 milliards d'euros d'ici fin 2026. Les fonds issus de l'Augmentation de Capital seront donc affectés à une production nouvelle, étant entendu que la société dispose de lignes de financement non tirées lui permettant de financer son pipeline d'opérations immobilières en construction au 31 décembre 2021. La société a pour objectif de maintenir son ratio de LTV (Loan to Value) en dessous du seuil de 50%.

Résultats de l'augmentation de capital

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 17 juin 2022, l'Augmentation de Capital a été souscrite à hauteur de 88%, pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de 107.334.945 euros représentant 2.385.221 actions nouvelles réparties de la façon suivante :

-2.320.371 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 97,3% des actions ordinaires nouvelles à émettre ;

-40.850 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 1,7% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à titre réductible a été entièrement allouée ;

-24.000 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites au titre de la libre allocation par le Président Directeur général de la Société en date du 22 juin 2022, représentant 1% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à titre libre a été entièrement allouée à BNP Paribas Fortis.

L'opération a fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription d'actionnaires existants (GEST Invest, La Tricogne, Cargo Investment BV, JLB Holding, Sophil Holding, Globalprime Invest SA, et WH) ainsi que de la part de 5 nouveaux investisseurs (SURAVENIR, SCI Allianz Invest Pierre, Hazelview, Famille Lasry et Groupe La Bruyère, qui ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements détaillés dans le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers en date du 2 juin 2022 sous le numéro 22-192. Ces engagements, totalisant un montant de 88,3 millions d'euros, ont représenté 82,3% de l'augmentation de capital réalisée.