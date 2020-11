Foncière Inea : acquisition d'une nouvelle VEFA à Lyon

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Foncière INEA annonce l'acquisition, auprès du promoteur PRD, de La Dargoire, un ensemble de bureaux dans le quartier de Vaise, au nord-ouest de Lyon. Il s'agit d'une VEFA offrant 4.809 m2 de surface locative, avec 70 places de parking. Ce projet répond à la norme RT 2012 et vise la certification BREEAM Construction niveau Very Good. Sa livraison est prévue en mars 2022.

Concrètement, La Dargoire se compose de trois bâtiments contigus et reliés entre eux, dont le plus élevé est en R+7. Une configuration qui autorise la flexibilité, avec des plateaux divisibles à partir de 320 m2.

"Lyon est bien sûr un marché cible pour nous, et cet investissement nous permet non seulement d'y renforcer notre présence, mais aussi de nous implanter pour la première fois dans un quartier d'affaires majeur de la ville, avec des entreprises qui composent le pôle numérique de Lyon Vaise", explique Arline Gaujal-Kempler, Directeur général délégué de Foncière INEA, qui ajoute : "Performante sur le plan environnemental, La Dargoire est adaptée au nouveaux modes de vie et de travail."