Foncière Inea : acquisition d'une nouvelle VEFA à Lyon









(Boursier.com) — Foncière Inea annonce l'acquisition, auprès de Vinci Immobilier, de l'immeuble de bureaux 'Le Stadium' situé dans le parc d'activités OL City à Décines-Charpieu, à l'est de Lyon. Il s'agit d'une VEFA offrant 6.744 m2 de surface locative en R+6, avec 40 places de parking couvertes et 130 emplacements de stationnement en concession. Cet ouvrage vise la certification BREEAM Construction niveau Very Good et la labellisation RT 2012 - 20%. Sa livraison est prévue au deuxième trimestre 2022.

"Avec ce nouvel investissement, nous nous implantons dans une zone au fort potentiel de développement, Jean-Michel Aulas, PDG de l'OL Groupe, souhaitant en faire un parc de référence dans l'est lyonnais", souligne Arline Gaujal-Kempler, Directeur général délégué de Foncière INEA, qui précise : "Ce projet mixe des activités culturelles et sportives - le Groupama Stadium, un pôle de loisirs - et des activités économiques : des enseignes de restauration, un hôtel, des bureaux..."

La transaction a été réalisée par JLL.