Foncière Inea : Acquisition d'une nouvelle VEFA à Bordea

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Foncière Inea annonce l'acquisition, auprès du Groupe Robert ALDAY, de l'immeuble de bureaux neufs Coeur de Garonne, à proximité immédiate de la gare TGV Bordeaux Saint-Jean. Il s'agit d'une VEFA offrant 3.165 m2 de surface locative, avec 51 places de parking. Ce projet répond aux règlementations RT 2012 - 20% et ERP W 3e catégorie, et vise la certification BREEAM Construction niveau Very Good. Sa livraison est prévue en juin 2023.

Implanté sur la ZAC Saint-Jean Belcier, centre d'affaires à vocation européenne et l'un des projets urbains développés dans le cadre de l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique, Coeur de Garonne est un ouvrage en R+7, avec terrasses. Ses occupants bénéficieront d'arrêts de bus et de tramway en pied d'immeuble.

"Coeur de Garonne est notre seconde acquisition à proximité de la gare TGV Bordeaux Saint-Jean, la première étant l'immeuble de bureaux de l'ensemble Hypérion. Nous renforçons ainsi notre présence sur le principal pôle d'attraction du grand Sud-Ouest pour le secteur tertiaire supérieur, qui mêle bureaux, commerces, logements, espaces publics", souligne Arline Gaujal-Kempler, Directeur général délégué de Foncière INEA, qui ajoute : "Avec ses plateaux divisibles à partir de 250 m2, ce bâtiment au design élégant est adapté aux nouveaux modes de vie et de travail."

La transaction a été réalisée par BNP Paris Real Estate Transaction France.